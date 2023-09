- Assassin’s Creed Nexus VR pour le 16 novembre

Publié le Lundi 25 septembre 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Ubisoft s'adresse aux riches

Pour protéger le Libre Arbitre, les joueurs se lanceront dans une aventure au cours de laquelle ils pourront revivre les souvenirs de trois Maitres Assassins de différentes époques, disposant de leur propre arsenal, pour une expérience de gameplay unique pour chacun des personnages. Ils pourront ainsi rejoindre Connor au beau milieu de la Révolution Américaine où ils se fondront dans la foule et élimineront leurs ennemis grâce à un puissant lancé de hache tomahawk. Les joueurs pourront aussi découvrir la Grèce Antique de Kassandra, où ils pourront tendre son arc et réaliser le légendaire Saut de la Foi depuis des monuments historiques. Enfin, ils pourront utiliser les lames silencieuses d’Ezio pour éliminer leurs ennemis discrètement et découvrir ses secrets les plus enfouis au temps de la Renaissance italienne.

Les joueurs pourront choisir comment atteindre leurs objectifs en explorant la carte et en utilisant leurs mains pour bloquer, parer, contre-attaquer et combattre leurs ennemi.

Les joueurs pourront plonger dans l’action grâce à une multitude d’armes à leur disposition, dont des arcs et des flèches, des couteaux, un tomahawk, une arbalète, la lame secrète et des bombes. Ils pourront également explorer des villes emblématiques comme Venise, Athènes ou encore Boston à l’époque coloniale.

Ubisoft a annoncé la sortie de leur jeu réservé à ceux qui ont un certain niveau de revenus, Assassin's Creed Nexus, pour le 16 novembre.Les pauvres peuvent quitter cette page, ce jeu ne s'adresse pas à eux. De toute façon, c'est sale et ça sent mauvais, un pauvre. Alors on ne leur vend pas de jeu, c'est bien connu.Assassin's Creed Nexus, c'est le premier jeu en VR de la franchise, qui sortira sur Meta Quest, Quest 2, Quest 3 et Quest Pro, au prix de 39,99 €. Auquel il faut donc rajouter 350, 550 ou 1200 boules (le premier Meta Quest n'est plus vendu) pour le casque VR.Ça fait cher la promenade à sautiller sur les toits comme un bouffon, quand même. Alors que vous pourriez, pour pas un rond, faire ça en vrai en grimpant sur votre immeuble. Vérifiez juste que votre carte vitale est à jour.