- RC Revolution, le genre de petit jeu de courses qu'on aime bien

Publié le Lundi 25 septembre 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Top !

Développé et édité par Phren Games, RC Revolution est un petit jeu de courses qui sort à la fin de l'année sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Une version mobile est aussi prévue.Un jeu de courses avec des voitures téléguidées, dans des environnements aussi délirants les uns que les autres, jouable en solo ou en multijoueur.Vous pourrez non seulement personnaliser les véhicules, mais aussi créer vos propres circuits via l'éditeur de niveaux. Facile à prendre en mains, accessible, voilà typiquement le genre de jeu qu'il faut avoir dans sa ludothèque pour passer un bon petit moment entre potes ou en famille.