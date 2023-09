Sand Land dévoile une toute nouvelle bande-annonce

Publié le Mardi 26 septembre 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Quand t'es dans le désert...

Pour rappel; Sand Land est un manga créé par Akira Toriyama, à qui l'on doit Dragon Ball et Dr Slump. Outre un film d'animation qui est actuellement en développement, Bandai Namco sortira aussi un jeu vidéo.Il s'agira d'un action RPG développé par IL CDA Inc, prévu sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series.Le jeu se déroule dans un monde désertique où l'eau est une denrée extrêmement rare et précieuse. Démons et humains cohabitent. Dans la nouvelle bande-annonce du jeu, vous allez découvrir ce monde où le roi contrôle l’accès à l’eau potable. Le shérif Lao est convaincu que quelque part dans le désert se cache une autre oasis.Beelzebub, le prince des démons, et Lao, vont partir à sa recherche.