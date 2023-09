Robodunk, le basketball roguelite avec des robots, est sorti

Publié le Mardi 26 septembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

De rouille et de parquet

Des parties de basket ball façon roguelite. Voilà ce que vous propose le jeu RoboDunk. Les deux équipes sont composées de robots.Vous allez jouer des matchs et gagner des crédits pour obtenir de nouvelles améliorations ou de nouveaux robots.Avoir des robots sur le terrain laisse la place à tout un tas de possibilité : barrages de missiles, dunks stratosphériques ou encore rayons de la mort, tous les moyens sont bons pour remporter la partie.Vous pourrez aussi, bien entendu, frapper vos adversaires. RoboDunk peut est joué seul ou en coop à deux, et est disponible sur Switch et PC dès maintenant.