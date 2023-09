(TEST) Shuyan Saga (Android, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Mardi 26 septembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Pas le meilleur hommage au Kung-Fu, ni à la BD

Parfois, on voit des bandes-annonces qui vous font dire que ouais, le jeu pourrait être sympa. Mieux encore, ça pourrait êre une bonne petite surprise comme on les aime.Une fois qu'on les a en mains, on découvre de petits bijoux. Nos espoirs se confirment et on prend un pied de tous les instants, fiers, un peu aussi, d'avoir découvert une telle pépite.Et parfois non.Cette fois, c'était non.