- Farming Simulator 22, une nouvelle carte !

Publié le Mercredi 27 septembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Labourez dans le pré

Giants Software a annoncé la sortie prochaine (sans date précise) d'une nouvelle carte pour la version Premium de Farming Simulator 22.Cette carte, baptisée Zielonka, se situe en Europe Centrale.Inspiration allemande, tchèque et polonaise se mélangent pour cette nouvelle carte, située autour d’un village. Vous pourrez planter des carottes, des panais et des betteraves rouges. De nouvelles machines seront aussi disponibles.Vous pourrez aussi récupérer du bois pour fournir un fabricant de pianos.Pour rappel, Farming Simulator 22 est disponible sur PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et Xbox One.