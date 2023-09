- VED, un nouveau RPG magique

Publié le Mercredi 27 septembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Le nom de famille du héros, c'est Miley ?

Se déroulant dans un monde où la magie est omniprésente, VED est un RPG dont les combats sont au tour par tour, qui fera la part belle à la trame narrative. Il est réalisé par Karaclan, un studio tchèque, et édité par Fulqrum Publishing.Le jeu sortira en 2024 sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch.Dans VED, vous incarnez Cyrus, un jeune héros qui vient de la cité de Micropolis. Il aspire à de nouveaux horizons, à une nouvelle vie. Quand il se découvre la capacité de se téléporter entre deux mondes, le sien et un autre à base d'îles flottantes dans les airs, peuplées de créatures étranges et de monstres, il va tenter de découvrir d'où lui vient ce pouvoir et explorer ces nouveaux lieux. De ses choix pourront découler l'avenir des deux mondes...