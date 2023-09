- Dark Envoy, un nouveau RPG pour le 23 octobre

Publié le Mercredi 27 septembre 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

La quête du pognon

Dark Envoy est un RPG développé par Event Horizon. Il sortira le 24 octobre sur PC, via Steam . Il emprunte de nombreux éléments tactiques pour ses combats.Dans un monde Fantasy, vous allez choisir un héros parmi différentes classes de personnages. Il parcourt le monde avec un compagnon. A eux deux, ils vont explorer de nombreux donjons dans le but de trouver des richesses. Simple et basique.En combat, vous pourrez choisir différents avantages tactiques : ralentir le temps, utiliser l'environnement... et durant l'aventure, vous pourrez aussi fabriquer vos propres équipements et développer vos propres sorts.