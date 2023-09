- Truck Driver : The American Dream est sorti

Publié le Mercredi 27 septembre 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Vis ma vie de routier américain

Pour rappel Truck Driver : The American Dream est un jeu de simulation de conduite de camions. Tout ça tourné vers la narration, en raison d'un scénario spécialement travaillé poiur vous faire sentir être la crème des routiers US.Le jeu vous propose de suivre l'histoire de Nathan, dans son périple pour devenir le meilleur chauffeur. En effet, vous avez décidé de rouler sur les traces de votre père, un célèbre chauffeur respecté de tous, aujourd'hui décédé.Truck Driver : The American Dream vient de sortir sur PS5 et Xbox Series, en boîte et en numérique.