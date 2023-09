BattleJuice Alchemist, un nouveau RPG

Publié le Jeudi 28 septembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Battle, pas Beetle...

L'éditeur ESDigital Games et le développeur Alchemical Works ont dévoilé leur nouveau RPG, à sortir sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch.C'est un mélange d'A-RPG et de JRPG, dans lequel vous incarnez un alchimiste qui n'a ni arme ni armure. Ses potions sont ses armes : vous allez les fabriquer et les jeter pour faire pleuvoir du feu, lever des tempêtes et d'autres sorts encore.Les potions pourront être utilisées de manière classique ou être "superchargées" pour plus de dégâts.Les développeurs prévoient un monde qui sera vivant et pourra toujours être exploré après la fin de la quête principale.