Naruto X Boruto Ninja Storm Connexions : nouveau trailer

Publié le Jeudi 28 septembre 2023 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

Un gameplay plus casu

Un nouveau trailer est disponible sur la chaîne Youtube de Bandai Namco.Ce dernier rappelle les bases de la série Ninja Storm, comme le système de combats, de chakra, et les ninjutsu.Y sont aussi évoquées de multiples nouveautés, notamment un forte augmentation de la variété de ninjutsu que les personnages peuvent utiliser.Naruto X Boruto Ninja Storm Connexions incorpore de nombreuses autres nouveautés, dont beaucoup sont destinées aux joueurs plus "casu" comme le style de contrôle : simple qui vous permet d'enregistrer à l'avance une combinaison d'attaques que vous pourrez par la suite déchaîner en appuyant sur un seul bouton. Ce mode risque de faire jaser lors de parties en lignes...Bref, Naruto X Boruto Ninja Storm Connexions promet beaucoup d'autres nouveautés, dont 10 nouveaux personnages jouables, et sera disponible le 17 novembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch.