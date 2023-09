Wish, Asha et la bonne étoile, le nouveau Disney

Publié le Jeudi 28 septembre 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Par l'équipe de la Reine des Neiges

Wish sera-t-il un film de chez Wish ? En tout cas, Disney mise dessus pour être le successeur de la Reine des Neiges. C'est d'ailleurs la même équipe qui est aux commandes (réalisateur et scénariste).Prévu pour sortir le 29 novembre au cinéma, Wish, et non pas Wesh comme Sylvain le crie en imitant le poulet parce qu'il a regardé la bande-annonce et qu'elle lui a plu, raconte l'histoire d'Asha (à vos souhaits) qui vit dans le royaume de Rosas. Il est dirigé par le Roi Magnifico, capable d'exaucer les rêves de ses ouailles. Sauf qu'en fait, il est très très méchant. Et quand Asha s'en rend compte et qu'une étoile appelée Star parce que c'est vachement original pour une étoile, tombe du ciel pour l'aider, et bien c'est un gros bordel qui démarre.Allez, on va chanter tout plein sur ce film qui, mine de rien, a l'air prometteur.