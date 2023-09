- Gothic Classic est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 29 septembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Gothic, c'est tout en noir avec du maquillage sombre ?

Sorti en 2001, Gothic est l'un de ces RPG qui a connu un bon petit succès sans pour autant passer complètement à la postérité. Peut-être que ce sera le cas avec ce Gothic Classic, portage pour la Nintendo Switch, qui vient de sortir.Dans Gothic Classic, le monde est en proie au chaos après une invasion des territoires des Hommes par des hordes d'Orcs.Toute infraction est sévèrement punie... du moins quand on se fait prendre. Et manque de bol (ou de talent), c'est ce qui vous est arrivé. Vous êtes ainsi envoyé dans une colonie minière, en dehors des zones défendues par les Hommes. Vous devrez survivre par tous les moyens dans l'espoir de vous échapper de cet enfer.Avant de craquer, on vous laisse quand même jeter un oeil sur le jeu en vidéo.