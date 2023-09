(TEST) Resident Evil 4 Separate Ways (PS4, PS5, Xbox Series, PC)

Publié le Jeudi 28 septembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Hue d'Ada

Je discutais avec un étudiant, il y a peu, qui s'interrogeait sur le fait que "les vieux ne regardent pas de films d'horreur". Après lui avoir proprement claqué la tête pour le terme "les vieux" puisqu'il faisait référence à ma génération, je lui donnais une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui, à mon sens, est tout à fait plausible...Quand vous avez votre gamin qui vous réveille à 3h du mat' alors que vous êtes dans un sommeil profond, qu'il se place à 10 cm de votre figure, qu'il est tout pâle avec des machins collés tout autour de la bouche et qu'avec une haleine de cadavre, il vous lance "papa, j'ai momi" parce qu'en plus ce petit con n'est pas foutu de prononcer les "v" correctement, que vous vous retrouvez 10 minutes plus tard à changer ses draps et récurer la moquette de sa chambre à quatre pattes avec des odeurs insupportables, à croire qu'il ne bouffe que des trucs avariés depuis 3 semaines... et bien croyez-moi, les zombis, ils peuvent bien venir, plus rien ne vous fait peur. Et en plus ils vont prendre cher.Bref, Vincent a testé le DLC de Resident Evil 4.Une goutte de momi au coin de la bouche.