- Firefighting Simulator – The Squad est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 29 septembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Firefighting Simulator – The Squad est désormais disponible sur Nintendo Switch. Il est proposé au prix de 34,99 €.Pour rappel, il s'agit d'un jeu destiné à ceux qui aiment les gens en uniformes, qui ont pour mission de sauver des vies. Plus précisément, il s'agit d'une simulation de lutte anti-incendie, dans lequel vous allez gérer une escouade de pompiers.Il faudra faire attention aux retours de flammes, stopper la propagation du feu et surtout choisir les bons équipements...Plus de 40 missions sont disponibles dans le jeu, à jouer en solo ou en coop. 4 joueurs pourront ainsi réunir leurs forces pour sauver la veuve et l'orphelin (parce que le mari a déjà cramé, en fait).