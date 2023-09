- Crowns And Pawns: Kingdom of Deceit est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 29 septembre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Héritage contrarié

Déjà sorti sur PC, Crowns And Pawns: Kingdom of Deceit vient de débarquer sur Nintendo Switch. Il est proposé au prix de 19,99 € et s'offre même pour quelques jours une petite réduc de 10%.Pour rappel, il 'agit d'un jeu d'aventure de type Point & Click dans lequel vous incarnez Milda, une jeune femme qui habite Chicago. Elle apprend un jour qu'elle hérite d'une maison en Lituanie, de la part d'un grand-père qu'elle n'a pas connu. Une fois sur place, un inconnu la menace et la somme de refuser cet héritage. Il en faut plus pour la décourager. Et elle va chercher à comprendre pourquoi on veut lui faire renoncer à ce qui lui revient de droit.Développé par le studio tag of Joy, Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit s'inspire des classiques du genre, comme Les Chevaliers de Baphomet. Sacrée référence.