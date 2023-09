- Wildmender est sorti sur PC, Xbox Series et PS5

Publié le Vendredi 29 septembre 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

DITES NON AU NUTELLA

Wildmender vient de sortir sur PC, Xbox Series et PS5. Il est proposé au prix de 24,99 € quelle que soit la plateforme.On vous rappelle qu'il s'agit d'un jeu grand public, destiné à toute la famille, développé par Muse Games et édité par Kwalee. Wildmender est un jeu destiné à promouvoir la sauvegarde de la forêt tropicale, de sa faune et de sa flore, face à l'activité humaine. Arrêtez de manger du Nutella, dans un premier temps, bordel.Dans le jeu, vous allez incarner un personnage qui veut restaurer la vie dans un monde en perdition. Pour ce faire, il va falloir vous rendre aux 5 autels des dieux et relancer les cycles de la Nature.Il s'agit d'un mélange de jeu de survie et de jardinage, dans lequel vous devrez aussi explorer les environs et de résoudre des énigmes pour trouver de nouveaux objets.