Mail Time, un jeu de plateformes avec des champignons

Publié le Vendredi 29 septembre 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Mangez-moi, mangez-moi...

Mail Time est un petit jeu de plateformes et d'aventure qui sortira sur Nintendo Switch, PS4 et PS5 le 19 octobre prochain. Il est développé par une seule personne, Kela Van Der Dejil et édité par Freedom Games.Vous allez incarner un facteur champignon qui doit parcourir le monde pour délivrer son courrier. Mais ce ne sera pas de toute repos dans cette grande forêt peuplée d'êtres étranges.Exploration, recherche d'objets cachés... un jeu destiné avant tout à toute la famille.