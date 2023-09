My Hero Ultra Rumble est sorti et surtout, est gratuit

Publié le Vendredi 29 septembre 2023 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Pas un rond

Bandai Namco vient de sortir son jeu de baston My Hero Ultra Rumble. Il est désormais disponible sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, et le sera dans la journée sur PC.My Hero Ultra Rumble est un Battle Royale regroupant 24 joueurs, répartis en équipes de 3. Les joueurs devront choisir entre le camp des Héros ou le camp des Vilains. 18 personnages issus de l'univers de My Hero Academia sont proposés, chacun a vec ses forces, ses faiblesses, son style de combat.Il faudra aller récupérer des cartes Alter pour augmenter votre puissance ou, selon votre penchant, aider ou martyriser les civils pour obtenir des objets puissants.Bandai Namco annonce des mises à jour régulières avec de nouveaux personnages et des événements fréquents.