Publié le Vendredi 29 septembre 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Trop con

Pizza Possum est sorti sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Il est proposé à petit prix, à savoir 6,99 €, avec une réduction de 10% sur certaines plateformes. Autant dire que ça ne vous coûtera pas grand-chose.Dans le jeu, vous incarnez un oppossum et devez simplement voler et dévorer un maximum de nourriture sans vous faire prendre. Il va falloir vous cacher des patrouilles et progresser dans le niveau pour atteindre le trône du chef des chiens dans le but de manger sa pizza et voler sa couronne...Au fil du jeu, vous débloquerez différents objets, comme des bombes fumigènes, qui vous permettront de distancer plus facilement les gardes. Le jeu est jouable en coop.