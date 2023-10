Ascent REMIX est sorti

Publié le Lundi 2 octobre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

On se fait un shoot ?

Après un peu plus de deux semaines de retard, le jeu Savant - Ascent REMIX est finalement sorti sur PC, PS4, PS5, Nintendo Switch mais aussi iOS et Android.Il s'agit d'un mélange de Shoot'em up et de platformer, développé par D-Pad Studio, et c'est un remake du premier jeu développé par le studio, à qui l'on doit, depuis, Owlboy.Le jeu vous met dans la peau de l'alchimiste, qui quitte sa tour pour s'opposer à une force inconnue. Il va devoir affronter des robots qui lancent des rayons laser. Nouveaux mouvements, nouvelles armes et nouveaux bonus ont été ajoutés au jeu original. Et c'est vendu à moins de 10 €, sur Steam Des versions PlayStation, Nintendo Switch et mobiles sont prévues pour plus tard.