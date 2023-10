Sonic Frontiers The Final Horizon est disponible

Publié le Lundi 2 octobre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Et c'est gratuit

The Final Horizon la nouvelle mise à jour gratuite pour le jeu Sonic Frontiers, est disponible depuis samedi matin. Mais bon. On dormait - ou pire - et donc on ne vous en parle que maintenant.Cette mise à jour permet d'incarner Tails, Amy et Knuckles dans un récit additionnel se déroulant avant la bataille finale sur l'île d'Ouranos. Ils vont tenter de retrouver des Chaos Emeralds alors que Sonic est occupé à tenter de convertir la Cyber Corruption en source d'énergie.Le jeu, on vous le rappelle, est déjà disponible sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.