Le shoot Deflector est sorti sur consoles

Publié le Lundi 2 octobre 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Retour à l'envoyeur

Sorti en mars dernier sur PC, Deflector est un roguelite shoot en vue de dessus, signé Arrowfist Games. Le jeu s'inspire des classiques du genre tels que Hades ou Enter the Gungeon.Le jeu s'appuie sur un système de renvoi des tirs ennemis contre eux, doublé de vos propres ames. Plusieurs bio-armures sont à choisir et à faire évoluer. Vous allez lutter contre des virus et tenter de sauver plusieurs mondes, avec chacun sa particularité.Deflector vient de sortir sur Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series.