Tatari, un jeu d'enquête paranormal à Tokyo

Publié le Lundi 2 octobre 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

A traduire par ''malédiction''

Dans Tatari, vous êtes un enquêteur lancé sur les traces d'une campeuse qui a mystérieusement disparu. Entre légendes urbaines et phénomènes paranormaux, vous allez découvrir un Tokyo loin des cartes postales et de ce que s'imaginent les occidentaux.Le jeu se joue en vue subjective. Une démo, sous forme de prologue proposant les 3 premimers chapitres, sort le 19 octobre. Elle sera disponible via Steam La majorité du jeu se déroule dans un petit village abandonné, dans lequel vous allez devoir résoudre des énigmes et des puzzles. Tatari est développé par Hidden Tower Studios et édité par The Games Fortress.