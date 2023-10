Forgive Me Father 2, un jeu inspiré par les oeuvres de Lovecraft

Publié le Lundi 2 octobre 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Alléluïa

Forgive Me Father 2 est développé par Byte Barrel, un studio tchèque. Il sera proposé en accès anticipé dès le 19 octobre et débarquera avec une démo. Le premier opus est sorti en avril 2022. Il s'agit d'un FPS old-school, avec des graphismes inspirés des Comics, se déroulant dans un univers à la Lovecraft.Bref, tout pour plaire. Le premier jeu avait, d'ailleurs, rencontré un certain succès.Cette suite continue l'histoire du Prêtre, lancé à l'assaut des membres d'un culte violent et armé, qui invoque des créatures infernales.Ça va défoncer.