(TEST) Samba de Amigo Party Central (Nintendo Switch)

Publié le Lundi 2 octobre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Secoue-moi les maracas



* pauvre chien

La dernière fois que je suis monté sur une piste de danse, il y a deux morts. Oui, bon, j'étais dans un petit jour. La dernière fois que j'ai eu des maracas entre les mains, il y a eu trois dents pétées, deux yeux crevés et huit oreilles arrachées ce qui est un exploit parce que l'on n'était que quatre dans la pièce et que moi, je n'ai rien eu*.Bref, me laisser jouer à un jeu de rythme avec des Joy-Cons/maracas n'était pas forcément une bonne idée.Et pourtant, c'est moi qui ai testé le jeu...