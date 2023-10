- Bears in Space, un nouveau FPS complètement con

Publié le Mardi 3 octobre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ni Winnie non

Bears in Space est un jeu signé Broadside Games et édité par Ravenscourt, qui sortira prochainement sur PC, via Steam et l'Epic Games Store.Dans ce FPS au gameplay old-school, vous incarnez un Marine de l'espace, Maxwell Atoms, dont l'ADN a été mélangé avec celui d'un ours...Vous allez défoncez des hordes de robots, des tas d'aliens, le tout avec de multiples armes, dans l'unique but de rentrer chez vous. Reste à savoir si vous arriverez à résister à un pot de miel.A découvrir en vidéo. Oui, c'est complètement con. Donc ça doit être fun.