- Le Garçon et le Héron, le nouveau film signé Hayao Miyazaki

Publié le Mardi 3 octobre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Patapon !

Le nouveau film du studio Ghibli, signé Hayao Miyazaki, sortira le 1er novembre prochain. Il s'intitule Le Garçon et le héron. La bande-annonce a été diffusée et, bien entendu, nous vous la partageons ici.Au niveau de l'histoire, c'est un garçon, qui rencontre un petit héron. Il va décider de nommer Patapon, ce petit héron. Parce que héron héron petit Patapon.Hem...Bon, sinon, le film racontera le destin de Mahito, un jeune garçon de 11 ans dont la mère vient de mourir dans un incendie. Il doit alors quitter Tokyo pour aller habiter avec son père dans un vieux manoir, à la campagne. Dans cet immense domaine, il va faire la connaissance d'un héron, qui va lui servir de guide et va l'aider à comprendre le monde, mais aussi surmonter son chagrin.Bref, ça va être bien chiant. Et je ne dis pas ça parce que je n'ai jamais aimé les oeuvres de Miyazaki. Ou alors juste un peu.