- Checkmate Showdown, entre échecs et combats

Publié le Mardi 3 octobre 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Une démo est disponible

Nouveau jeu signé ManaVoid Entertainment, Checkmate Showdown est présenté comme un mélange de jeu d'échecs et de jeu de combat. Sa sortie est prévue pour le 15 novembre prochain, mais une démo est d'ores et déjà disponible sur Steam Il s'agit d'un jeu multijoueur où vous allez, sur un échiquier, tenter de battre l'adversaire et le faisant mat. Mais attention, chaque fois que vous voulez prendre une pièce, le défenseur a une chance de s'en sortir : si l'attaquant a un avantage car il pourra plus rapidement déclencher ses coups spéciaux, ça ne veut pas forcément dire qu'il gagnera...Checkmate Showdown est à découvrir en vidéo.