(TEST) Truck Driver : The American Dream (PS5, Xbox Series)

Publié le Mardi 3 octobre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Dis camion !

Quiconque a déjà roulé sur l'autoroute et même lors des grands départs en vacances où ils sont censés être interdits, sait que le slogan "les routiers sont sympas" est de la publicité mensogère pour un métier qui semble ne recruter que des imbéciles hargneux et des handicapés mentaux et moteurs.Mais quel petit garçon - ou même petite fille, pas de sexysme - n'a jamais rêvé de conduire un de ces gros camions ? Et qu'y a-t-il de plus beau qu'un gros camion américain ?Vous allez enfin pouvoir vivre votre rêve...Ou pas ?