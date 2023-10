- Simulakros, un shoot plein de robots

Publié le Mardi 3 octobre 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

De rouille et de sang

Simulakros est un shoot en vue extérieure qui vous entraîne dans le futur, alors que la CORP, une industrie règne de manière totalitaire sur l'humanité, grâce à ses robots soldats. Mais vous allez tenter de renverser la CORP en prenant le contrôle de l'unité d'élite de ces robots, les Simulakros.3 types d'unités sont disponibles : Tireur d'élite, barrage et rupture. Les premiers sont des unités de longue distance capables de manipuler le temps. Les deuxièmes sont rapides et peuvent attaquer soit de loin, soit de près grâce à leurs deux armes, et ils peuvent aussi envoyer des décharges explosives. Les troisièmes sont destinés au corps à corps et peuvent se téléporter sur de courtes distances.Au fil des parties et des bonus récupérés, vous pourrez améliorer vos unités.Le jeu sort une démo pour le Steam Next Fest , le 9 octobre.