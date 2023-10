Découvrez les personnages de Persona 3 Reload

Publié le Mercredi 4 octobre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Persona envie de ça !

Persona 3 Reload est toujours prévu pour le début de l'année 2024, le 2 février pour être précis, et il sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il est développé par P Studio, et co-édité par Sega et Atlus.Comme son nom le laisse entendre, il s'agit du remake de Persona 3.Pour rappel, c'est un JRPG dans lequel vous allez devoir gérer la vie quotidienne d'un étudiant transféré dans une nouvelle ville. Et vous allez découvrir une heure "secrète" entre un jour et le suivant. A vous de découvrir ce qui peut bien s'y cacher...Une nouvelle vidéo, le début d'une série destinée aux personnages, a été dévoilée. Elle s'attarde sur le héros.