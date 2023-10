- American Arcadia, un escape game old-school

Publié le Vendredi 6 octobre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Sois populaire ou meurt

C'est ce que l'on appelle un "vrai" escape game. Puisque dans American Arcadia, votre but est de vous échapper d'un jeu... TV. Nous sommes dans une sorte d'années 70 rétro-futuristes, alors que le show, American Arcadia, est diffusé 24h sur 24 à la télé. Si jamais les participants perdent en popularité, ils sont condamnés à mort. Et c'est un problème pour Trevor Hills, qui est un participant lambda, sans charisme... Trevor décide donc de s'échapper. Et il va être aidé par une technicienne de l'émission, Angela.Deux personnages à diriger, des puzzles... American Arcadia est un jeu d'aventure qui sort le 15 novembre prochain sur PC, via Steam Notez que le jeu est doté de sous-titres français.