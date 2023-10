Nacon Revolution 5 Pro : la manette ultime pour la PS5 ?

Publié le Vendredi 6 octobre 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Belle bête

Ce mois-ci, Nacon sort la Revolution 5 Pro. Une manette destinée à la PS5 qui devrait rester dans les annales de la console, si elle est aussi performante et agréable que ses grandes soeurs, sorties sur PC et autres consoles au fil des dernières années.Au menu, joystick asymétriques (puisqu'on vous dit que c'est vachement mieux), sans fil mais jouable en mode filaire, 10h d'autonomie, précision et durabilité accrue pour les sticks, trigger blocker (personnalisation de l'amplitude des gâchettes), raccourcis, connexion via protocole console ou en Bluetooth pour jouer sur PC, matériaux premium... et bien entendu, logiciel de personnalisation qui vous permettra de tout paramétrer sur la manette.Un concentré de technologie et de précision qui a un coût : 229,90 €. Dispo en noir ou blanc.Elle est disponible en précommande