- Une extension pour New World : Le réveil de la Terre enragée

Publié le Jeudi 5 octobre 2023 à 11:50:00 par Julia Bourdin

Inattendue ?

La Zone du Levant devenue les contrées sauvages Elyséennes

Des montures : chevaux, loups ou encore lions

Une nouvelle arme, le fléau : peut être utilisé seul ou avec un bouclier, il combine les attaques au corps-à-corps, de magie occulte et une défense solide

Une nouvelle progression : les joueurs peuvent progresser jusqu’au niveau 65 et avoir un équipement de niveau 700, les compétences de métier peuvent quant à elles être augmentées jusqu’au niveau 250.

Une nouvelle expédition, le fossé sauvage : réservée aux personnages de niveau 62 et plus, cette expédition vous invite à traquer les Seigneurs des bêtes

Une nouvelle capacité de Rune-cœur, rage primale : cette nouvelle capacité permet aux joueurs d’infliger des attaques légères et lourdes sans arme

Pour son deuxième anniversaire, New World se dote d’une première extension : Le réveil de la Terre enragée.La pointe sud-est d’Aeternum, le Levant, est envahie par Artémis et la Terre enragée. Personne ne sait ce qu’il est advenu de ceux qui peuplaient la région car une barrière mortelle empêche tout intrépide de s’y aventurer. Mais cette abondance de pouvoirs a réveillé les Seigneurs des Bêtes, un adversaire potentiel mais aussi une aubaine : vous allez pouvoir apprendre le secret d’apprivoiser et chevaucher les animaux.Les points clefs de cette extension :Bref, personnellement je ne m’attendais pas du tout à cette extension, mais si cela vous intéresse vous pouvez procurer le chapitre pour 29,99 € ou le jeu complet (extension comprise) pour 69,99 €.