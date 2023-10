- The Alters : premier Game Trailer

Publié le Jeudi 5 octobre 2023 à 11:30:00 par Romain Cappelletti

Mon cauchemar

Le développeur Polonais 11 bits studios a dévoilé un nouveau trailer pour leur petit dernier : The Alters.The Alters est une aventure de science-fiction dans laquelle Jan, accompagné des autres Jans : puisqu'un mystérieux phénomère a fait apparaître des versions alternatives de Jan, venues d'autres dimensions.Vous contrôllerez donc tour à tour chacun des Jans, et devrez tirer profit des spécificités de chacun afin de les aider à se sortir de cette situation enquiquinante.Le jeu sortira prochainement sur PC, Xbox Series et PS5.