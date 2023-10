- Bang-On Balls: Chronicles est sorti

Publié le Jeudi 5 octobre 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Couille qui roule n'amasse pas mousse

Bang-On Balls : Chronicles sort sur PC, PlayStation, Xbox et Switch aujourd'hui. Vous allez pouvoir vous éclater avec des boules. Plein de boules.Le jeu vous envoie dans un monde ouvert, avec des boules, dans lequel vous allez pouvoir tout péter, combattre plein d'autres boules, sauter partout sur les plateformes, personnaliser vos boules (si, si) et même aller trouver des trésors. Le jeu peut se jouer en solo ou en coop.Il est signé du studio polonais Exit Plan Games et édité par Untold Tales.