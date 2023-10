(TEST) Magic the Gathering : Les friches d'Eldraine

Publié le Mercredi 4 octobre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Voyage à travers les contes et légendes de Magic

Il est content Théo. Grâce à mes innombrables contacts, il reçoit des cartes Magic gracieusement pour les tester. Et même si ce petit enculé n'a même pas dit merci, je suis content pour lui aussi.Il est content, parce qu'il est en train de se monter un deck de malade. A tel point qu'il a déjà défié le champion de France. Et le champion du monde. Et il a même insulté leur mère. Alors que leur mère, je la connais et elle n'est pas du tout comme ça. Enfin moi, tout du moins, je n'ai pas payé.Mais bref. Théo va se faire défoncer.C'est pour ça que je suis content pour lui.