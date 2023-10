Le jeu tactique au tour par tour The Troop arrive le 18 octobre

Publié le Mercredi 4 octobre 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Y'en a qui vont être contents

Basé sur la Seconde Guerre Mondiale, et plus particulièrement sur la fin du conflit puisque le jeu débute son histoire le 6 juin 1944, The Troop est un nouveau jeu tactique au tour par tour, développé par PLA Studios, édité par Giant Flamme.Initialement annoncé pour un accès anticipé le 10 octobre, il arrivera finalement le 18. Quelques petits jours supplémentaires pour peaufiner leur bébé.La version finale du jeu, elle, est toujours prévue pour 2024.The Troop se focalise sur les forces britanniques et canadiennes en Normandie, mais permettra aussi de jouer les allemands.L'accès anticipé proposera un mode histoire, un mode skirmish et un mode campagne.