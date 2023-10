Xbox Game Pass : les jeux du mois d'octobre

Publié le Mercredi 4 octobre 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Joli mois d'octobre

Gotham Knights (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - disponible

The Lamplighter’s League (Cloud, PC et Xbox Series X|S) - disponible

Warhammer 40,000: Darktide (Cloud et Xbox Series X|S) – 4 octobre

Forza Motorsport (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 10 octobre

From Space (Cloud, Console et PC) – 12 october

Like A Dragon: Ishin! (Cloud, Console et PC) – 17 octobre

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (Cloud, Console et PC) – Disponible

EA Sports NHL 24: Essai en accès anticipé – Disponible

Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island – Le repaire de LeChuck – Disponible

Minecraft Realms – Disponible jusqu’au 5 octobre

Overwatch 2 – Disponible jusqu’au 10 octobre

State of Decay 2 : Juggernaut Edition (250 Points – Ultimate uniquement) – Tuer 75 zombies

Amnesia : The Bunker (5 points) – Jouer

Finisseur de quêtes (500 Points) – Terminer 22 quêtes quotidiennes et 12 quêtes hebdomadaires au cours de cette période.

Eville (Cloud, Console et PC)

Overwhelm (PC)

Shenzhen I/O (PC)

The Legend of Tianding (Cloud, Console et PC)

Trek to Yomi (Cloud, Console et PC)

Turnip Boy Commits Tax Evasion (Cloud, Console et PC)

Tous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :Mises à jour et contenus téléchargeables :Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate :Les Quêtes du Xbox Game Pass :Ils nous quittent le 15 octobre :