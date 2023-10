SpellForce: Conquest of Eo arrive sur consoles

Publié le Mercredi 4 octobre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Est-ce que tu m'entends, Eo, Eo...

Pas de pitié. Vous êtes fait pour dominer le monde. Vous, sorcier aux dents longues, à l'ambition débordante, dont le but est de conquérir toujours plus de contrées et acquérir plus de pouvoir. Votre tour mobile vous suit dans vos campagnes, en devenant votre base d'operations pour planifier vos explorations des terres environnantes.Après une sortie sur PC, SpellForce: Conquest of Eo est annoncé sur Xbox Series et PlayStation 5 le 7 novembre. Il est signé THQ Nordic et le studio de développement Owned by Gravity. Il s'agit d'un jeu au tour par tour qui se déroule dans l'univers de Spellforce, série culte de RPG basée dans un monde Fantasy.Une vidéo a été diffusée pour accompagner cette annonce.