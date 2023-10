Let's Sing 2024 : la liste des chansons

Publié le Mercredi 4 octobre 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

On va saigner des oreilles

BTS – Dynamite

Lady Gaga - Hold My Hand

Billie Eilish - Your Power

Queen - Another One Bites The Dust

Imagine Dragons - Bones

Shawn Mendes - When You're Gone

JVKE - Golden Hour

SHAED - Trampoline

Ace of Base - The Sign

Lost Frequencies ft. Calum Scott - Where Are You Now

Marshmello & Jonas Brothers - Leave Before You Love Me

Kelly Clarkson - Stronger (What Doesn't Kill You)

John Newman - Love Me Again

David Bowie - Life On Mars?

LSD (Labrinth, Sia & Diplo) - Thunderclouds

Ava Max - Million Dollar Baby

Rosa Linn - SNAP

Ed Sheeran & Elton John - Merry Christmas

Tom Odell - Another Love

GAYLE - abc (nicer)

Angèle - Libre

Stromae - L'enfer

Louane - Secret

Jean-Jacques Goldman - Pas toi

Patrick Fiori, Florent Pagny - J'y vais

Claudio Capeo - Riche

Zazie - Larsen

Manau La Tribu de Dana

Amir - Rétine

Yanns - Mains en l'air

La Petite Culotte - La goffa Lolita

Vianney - Dabali

Fréro Delavega - Ton visage

Keen'V - Outété

Ridsa - Santa Maria

Lomepal - Decrescendo

Pocahontas - L'air du vent

Adé - Tout savoir

Eddy de Pretto x Yseult - Pause

Juliette Armanet - Le Dernier Jour du Disco

Plaion et Voxler ont dévoilé la liste des chansons que vous allez pouvoir brailler comme des ânes, en inventant des notes qui n'existent pas, dès la fin d'année.Le jeu de karaoké Let's Sing 2024 sortira à la fin de l'année; sans plus de précision quant à la date, sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.20 titres internationaux seront inclus sur le disque/cartouche et 20 autres, français, seront à télécharger.Les 20 titres internationaux :Les 20 titres français :