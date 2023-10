Vorax, l'horreur, le dégoût, le sang, la démo

Publié le Mercredi 4 octobre 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Immonde

Idéal pour passer des nuits blanches et faire un régime parce que vous allez vomir votre repas des 3 derniers jours, Vorax est un jeu de survie et d'horreur en monde ouvert.Il est signé IndieGala et se déroule sur une île méditerranéenne. Vous êtes un scientifique envoyé sur place pour étudier la mystérieuse transformation des habitants en créatures agressives.Une démo est désormais disponible sur Steam . Si vous en avez le courage.