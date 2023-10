Le JRPG Silent Hope est sorti

Publié le Mercredi 4 octobre 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

La parole est d'argent

Dans ce monde silencieux, le Roi a volé la parole de son peuple avant d'aller se réfugier dans les abysses. Sa fille, la princesse, a pleuré cette traîtrise et s'est enfermée dans une prison de ses larmes cristallisées. 7 héros vont tenter de sauver la princesse en partant à la recherche du roi.Voilà l'histoire de Silent Hope, un JRPG développé par Xseed Games et édité par Marvelous Europe. Il vient de sortir sur PC et Nintendo Switch. Il est proposé au prix de 39,99 €.Dans cet hommage aux dungeon-crawlers old-school, Silent Hope propose d'incarner 7 héros avec chacun sa personnalité et ses compétences.