Stray Souls sort le 25 octobre sur PC

Publié le Jeudi 5 octobre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Prêts à flipper ?

Intialement prévu pour le 31 octobre, Stray Souls sortira finalement le 25 sur PS4, PS5, Xbox Series, mais aussi PC. Une nouvelle vidéo, un "launch trailer", a été publiée. On vous la partage ci-dessous.Pour rappel, Stray Souls est un jeu de survie et d'horreur psychologique développé par le studio indépendant Jukai Studio. Vous y dévcouvrirez l'histoire de Daniel, un ado, qui hérite d'une maison de la part de son étrange grand-mère, dans une petite ville reculée du Midwest des Etats-Unis. Une maison... où il se passe des choses bizarres...Entre cauchemars et monstres, vous allez en avoir pour vos fonds de culottes...