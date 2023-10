- Sonic Frontiers, la nouvelle bande-annonce

Publié le Jeudi 5 octobre 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Musique, maestro

Sonic Frontiers est déjà disponible sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series depuis près d'un an, puisqu'il est sorti en fin d'année dernière.The Final Horizon la nouvelle mise à jour gratuite pour le jeu, est sortie la semaine dernière. Mais il semblerait que Sega n'en ait pas fini avec son jeu, puisqu'une nouvelle vidéo a été mise en ligne.Elle présente cette fois les cinématiques de plusieurs personnages, à savoir Sage, Sonic et d’autres encore. Une nouvelle version du morceau musical « I’m With You », signée du compositeur Tomoya Ohtani, peut s'entendre tout au long de la vidéo.Youpi.