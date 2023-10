Epic Games licencie en masse

Publié le Jeudi 5 octobre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Au feu les pompiers ?

Fortnite ne semble plus rapporter autant qu'avant... Epic Games a annoncé se séparer d'environ 16% de ses effectifs, ce qui particulièrement énorme. Ce sont 870 employés qui vont aller faire coucou au Pôle Emploi.Le but est de réduire ses coûts, explique Bloomberg. Le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, explique que la société dépense depuis quelques temps plus d'argent qu'elle n'en gagne et qu'au final, la situation est devenue invivable. Les employés licenciés devraient partir avec 6 mois d'indemnités et 6 mois d'assurance maladie.Epic Games, d'autre part, a décidé de se séparer de Bandcamp, sa boutique de musique en ligne, et d'une partie de sa filiale SuperAwesome