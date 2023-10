Persona 5 Tactica se dévoile à nouveau en vidéo

Publié le Jeudi 5 octobre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Persona vu mes lunettes ?

Atlus a dévoilé une nouvelle vidéo de Persona 5 Tactica, son RPG tactique est un dérivé du JRPG Persona 5. Il est prévu sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC via Windows et Steam.Le jeu vous envoie dans un royaume où les habitants sont opprimés. Encerclés par un groupe militaire qui se fait appeler Les Légionnaires, les Voleurs fantômes sont sauvés par une mystérieuse rebelle, Erina, en échange de leur aide...Dans cette nouvelle vidéo, vous allez pouvoir découvrir les personnages principaux, notamment Ryuji Sakamoto, Ann Takamaki, Yusuke Kitagawa, Makoto Niijima, Futaba Sakura et Haru Okumura. La vidéo dévoile aussi les armes, personae, compétences...