- Slime 3K : une démo très prochainement !

Publié le Jeudi 5 octobre 2023 à 11:20:00 par Romain Cappelletti

C'est vous la menace

Slime 3K : Rise Against Despot est un rogue-lite à paraître prochainement.Le joueur contrôle un slime, croisement entre un pudding et une bouse, qui cherche à se libérer de son créateur : une IA maléfique gouvernant le monde.Le jeu promet une grande varité d'armes et de manières d'abattre vos ennemis : envoyer une armée de zombies ou exploser les ennemis à coup de pastèques, tous les moyens sont bons.Vous pourrez prochainement accéder à une version démo gratuite de Slime 3K, à l'occasion du Stem Next Fest. Rendez-vous le 9 octobre prochain pour la démo sur PC via Steam , et le 2 novembre pour l'early acces.