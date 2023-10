- Astrometica, un jeu de survie dans l'espace

Publié le Jeudi 5 octobre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Dans l'espace, personne ne vous entend miner

Astrometica est un jeu de survie spatiale. Mais du genre, "suis dans la merde paumé au milieu de météorites". Heureusement, vous êtes bien équipé. Outre un système de propulsion efficae, vous avez aussi un outil de minage qui va vous permettre de récupérer des matières premières essentielles à votre survie, et que vous trouverez sur les astéroïdes environnants : fer, charbon, glace...Vous devrez aussi construire votre base, en y ajoutant dès que possible de nouveaux modules.Le jeu est développé par BeryMery et édité par RockGame. Il sort prochainement en accès anticipé sur Steam , et est accessible en Playtest. Il vous suffit d'en demander l'accès.